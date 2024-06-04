الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جيش الاحتلال: سقوط هدف جوى على جبل الشيخ بعد اجتيازه الحدود اللبنانية

اسقاط هدف جوي - آرشيفية
اسقاط هدف جوي - آرشيفية

أعلن جيش الاحتلال، عن سقوط هدف جوي على جبل الشيخ بعد اجتيازه الحدود اللبنانية ونحقق في الحادثة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

جرائم الاحتلال الصهيوني

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

 

أشلاء ضحايا فلسطين 

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال الحدود اللبنانية

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