الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعويذة كلوب.. محمد صلاح خامس أفضل مهاجم فى العالم

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت شبكة ESPN العالمية، الثلاثاء، عن قائمتها السنوية لأفضل 100 لاعب كرة قدم في العالم لموسم 2023/ 2024.

ونشرت شبكة “ESPN” قائمتها مكونة من 30 لاعبا في مراكز الدفاع، الوسط، الهجوم، إضافة لـ10 حراس مرمى.

وتواجد المحترف المصري محمد صلاح جناح ليفربول في قائمة أفضل 30 مهاجمًا في الموسم 2023/ 2024، حيث حل في المركز الخامس.

وأوضحت الشبكة أن سبب وجود صلاح هو أنه أثبت نفسه كواحد من أعظم لاعبي العصر الحديث منذ وصوله ليفربول من روما في صيف عام 2017، فهو يتصدر باستمرار قوائم هدافي ليفربول، كما يساهم بعدد كبير من التمريرات الحاسمة".

وتابعت الشبكة: "عندما يلعب صلاح بشكل جيد، يفوز ليفربول عمومًا، وكان تعويذة فريق يورجن كلوب الرائع في أنفيلد".

وعن توقعاتهم لموسم 2024/ 2025، ذكرت الشبكة: "سيكون هذا صيفًا حاسمًا لصلاح وليفربول، مع انتهاء عقده في غضون 12 شهرًا، فإن عرضًا آخر كبيرا من المملكة العربية السعودية - بعد أن فشل الاتحاد بضمه بعد عرض 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي - قد يغري اللاعب والنادي بالقيام بأعمال تجارية، ولكن على قدم المساواة، قد يرغب صلاح في محاولة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".

وزادت: "هل يستطيع ليفربول حقًا تحمل تكاليف رحيل صلاح عن صفوفه في نفس الوقت؟ ربما يتفق صلاح وليفربول على تمديد عقده. كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وجاء الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، في المركز الأول بقائمة المهاجمين، يليه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، ثم فيل فودين جناح مانشستر سيتي، والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الريال.

محمد صلاح صلاح ليفربول الدورى الانجليزى كيليان مبابي

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