الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: "الطريق إلى الله" هى هدية علماء الدين للناس

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء يحملون عبئًا ثقيلًا، فإحياء شعائر الدين وضبط الخطاب الديني وتغذية الناس بالعلم النافع وتذكيرهم بالآخرة ليس بالأمر الهين أو سهل، مؤكدًا أن العلماء يقدمون أفضل هدية من الممكن أن يعرفها الإنسان وهي طريق الله، وأفضل عطية ممكن يحصل عليها وهي الجنة وأفضل منحة من الممكن أن يمنح الإنسان إياها، وهي كيفية الطاعة وكيفية العبادة.

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العلماء يقدمون أعظم شيء من الممكن أن يتصوره عقل، إذ يقومون بدور النصح كل على قدر استطاعته، مشيرًا إلى أن كل عالم له مريدينه ومحبيه.

وتابع: "إنك تقول الناس اسمعوا ده ما تسمعوش ده وما تسمعوش ده اسمعوا ده.. ده كلام مش مظبوط ولا يصب في صالح الدعوة أو الصالح العام".

وأكد أن العلماء يحملون همّ أمة وهموم الدعوة وهموم لا تنتهي، فالعالم لديه حالة من حالات التركيز بأن ينقلوا كلام الله عز وجل من غير تحريف أو خطأ.

العلماء شعائر الدين الخطاب الدينى لعلهم يفقهون دي ام سي الدعوة كلام الله

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242