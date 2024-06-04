خالد الجندى: "الطريق إلى الله" هى هدية علماء الدين للناس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء يحملون عبئًا ثقيلًا، فإحياء شعائر الدين وضبط الخطاب الديني وتغذية الناس بالعلم النافع وتذكيرهم بالآخرة ليس بالأمر الهين أو سهل، مؤكدًا أن العلماء يقدمون أفضل هدية من الممكن أن يعرفها الإنسان وهي طريق الله، وأفضل عطية ممكن يحصل عليها وهي الجنة وأفضل منحة من الممكن أن يمنح الإنسان إياها، وهي كيفية الطاعة وكيفية العبادة.



وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العلماء يقدمون أعظم شيء من الممكن أن يتصوره عقل، إذ يقومون بدور النصح كل على قدر استطاعته، مشيرًا إلى أن كل عالم له مريدينه ومحبيه.

وتابع: "إنك تقول الناس اسمعوا ده ما تسمعوش ده وما تسمعوش ده اسمعوا ده.. ده كلام مش مظبوط ولا يصب في صالح الدعوة أو الصالح العام".

وأكد أن العلماء يحملون همّ أمة وهموم الدعوة وهموم لا تنتهي، فالعالم لديه حالة من حالات التركيز بأن ينقلوا كلام الله عز وجل من غير تحريف أو خطأ.