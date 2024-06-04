الدقهلية توقع عقد تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتوقيع عقد لتحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من الوحدات السكنية وغيرها.

جاء ذلك بحضور رمضان محرز نائب رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ورئيس القطاع التجاري، وفتوح علام وكيل وزارة الكهرباء لقطاع شمال الدقهلية، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة الكهرباء لقطاع جنوب الدقهلية، والدكتور محمد حسين رئيس القطاع القانوني لشركة شمال الدلتا، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وبدر السيد مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.

وأكد مختار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري من خلال توفير بيئة نظيفة وأمنة والحفاظ علي البيئة من الملوثات بكافة أنواعها.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تحصيل رسوم النظافة من جميع الوحدات السكنية والتجارية وغيرها بمختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة علي فواتير الكهرباء.

كما أوضح مختار، أن الهدف من تحصيل رسوم النظافة هو تقديم خدمة متكاملة للمواطنين من خلال الجمع المنزلي ونظافة الشوارع والميادين من خلال شركات متخصصة في النظافة.

كما أكد المحافظ، أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية، والمواطن عليه دور واجب الالتزام به.

وأشار مختار إلى أن قرار تحديد رسوم الخدمات المتكاملة جاء استكمالًا لملف المخلفات الصلبة من خلال نقل كافة المقالب التاريخية وتطوير مصانع التدوير للحفاظ على البيئة.

وثمن المحافظ، دور رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على تعاونه الكامل مع المحافظة؛ لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.