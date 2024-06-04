إعلام فلسطينى: إطلاق نيران كثيف لطيران الاحتلال بوسط رفح

أفاد إعلام فلسطيني، أن طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار بشكل كثيف وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على المحافظة الوسطى بقطاع غزة، إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

وذكرت في بيان لها، أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

العدوان الصهيوني الغاشم على غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.479 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.777 آخرين.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، أربعة أبراج سكنية، في مخيم البريج، وسط قطاع غزة.