الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صدم شخصًا بالخطأ على طريق الفيوم.. إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال

أحمد جمال
أحمد جمال

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل المطرب أحمد جمال، بعد أن صدم بسيارته بالخطأ، أحد الأشخاص على طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال

تحفظت قوات الأمن على «جمال»، بعد تلقيها بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة «عجوز»، واعترف المتهم بأنه فوجئ بالأخير أمامه ولم يستطع أن يفاديه.

وبمناظرة جثمان المجني عليه تبين إصابته بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وجرى التحفظ على سيارة المطرب الشاب لفحصها من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمها.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة جهات التحقيق المطرب أحمد جمال إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

دقيق بسعر مدعم.. خطوة جديدة من التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242