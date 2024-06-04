صدم شخصًا بالخطأ على طريق الفيوم.. إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل المطرب أحمد جمال، بعد أن صدم بسيارته بالخطأ، أحد الأشخاص على طريق الفيوم بدائرة قسم شرطة الأهرام.

إخلاء سبيل المطرب أحمد جمال

تحفظت قوات الأمن على «جمال»، بعد تلقيها بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة «عجوز»، واعترف المتهم بأنه فوجئ بالأخير أمامه ولم يستطع أن يفاديه.

وبمناظرة جثمان المجني عليه تبين إصابته بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، وجرى التحفظ على سيارة المطرب الشاب لفحصها من قبل خبير هندسي لبيان سلامة «الفرامل» من عدمها.