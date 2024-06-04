الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رويترز عن منظمة وورلد سنترال كيتشن: سلمنا أكثر من 50 مليون وجبة فى قطاع غزة

جانب من توزيع الوجبات
جانب من توزيع الوجبات - آرشيفية

أعلنت وكالة "رويترز" العالمية عن منظمة وورلد سنترال كيتشن، عن أنه تم تسليم أكثر من 50 مليون وجبة في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبا عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

جرائم الاحتلال الصهيوني

وقال كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك سماع دوى انفجارات عنيفة ناتجة عن الغارات القوية التي تستهدف غرب مدينة رفح بصورة مكثفة، علاوة عن القصف المدفعي في وسط رفح.

 

الاشتباكات بين المقاومة والاحتلال 

وأكد رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فصائل المقاومة أعلنت عن استهدافها قوة عسكرية في غرب مدينة رفح الفلسطينية، علاوة على استهداف إحدى المروحيات بقذيفة سام.

رويترز نبأ عاجل القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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