الحجار وأبطال "مش روميو وجوليت" يروجون للعرض بطريقة كوميدية

روّج المطرب علي الحجار لاقتراب موعد عرض مسرحيته الجديدة "مش روميو وجوليت" على المسرح القومي الذي يقوم ببطولته أمام رانيا فريد شوقي وبقيادة المخرج عصام السيد ومشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، من خلال مقطع فيديو ترويجي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر الحجار خلال مقطع الفيديو وهو داخل كواليس المسرحية خلال التحضيرات والبروفات النهائية، بصحبة أبطال العرض المسرحي ومنهم الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان عزت زين، والفنان ميدو عادل ، والذى رفضوا البوح عن أى تفاصيل العرض، وغادروا الكواليس فور طرح السؤال بطريقة كوميدية للغاية.

وقام نخبة كبيرة من أبطال العرض بنشر الفيديو عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل المختلفة منها فيسبوك وانستجرام ومنهم الفنانة رانيا فريد شوقى، والفنان عزت زين، والفنان الشاب ميدو عادل، وبمجرد نشر الفيديو سرعان ما تفاعل الجمهور الذي عبر عن سعادته وانتشاره لانطلاق العرض فى اقرب وقت على خشبة المسرح.

جلسات وبروفات مكثفة لإطلاق العرض المسرحي مش روميو وچوليت

فى السياق، يعقد المخرج الكبير عصام السيد، خلال الأيام الحالية بروفات مكثفة على خشبة المسرح القومي، استعدادًا لإطلاق اعرض المسرحي "مش روميو وجوليت"، من إنتاج المسرح القومي والذي يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوي، ومن المقرر أن يتم افتتاح العرض خلال الشهر الجاري.

ويعيد العرض المسرحي «مش روميو وجولييت» علي الحجار مجدّداً إلى خشبة المسرح بعد غياب 17 عاماً منذ مسرحية «يمامة بيضا»، إذ قدم الحجار على مدى مسيرته الفنية عروضاً حققت نجاحاً جماهيرياً، منها «ليلة من ألف ليلة»، و«أولاد الشوارع»، و«اتنين في قفة»، و«خايف أقول اللي في قلبي».

صناع وأبطال العرض المسرحي مش روميو وجوليت

يضم فريق العرض المسرحي "مش روميو وجوليت" كلا من النجم علي الحجار، والفنان ميدو عادل والفنانة رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى مشاركة الفنان القدير عزت زين، وطه خليفة، والعرض مستوحى من رائعة "روميو وجولييت" للكاتب الكبير وليم شكسبير، وكتب المعالجة الشاعر أمين حداد، ومن إخراج عصام السيد.