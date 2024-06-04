الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": إصابة 17 جنديًا للاحتلال خلال الساعات الماضية منهم 4 فى قطاع غزة

اصابات جيش الاحتلال
اصابات جيش الاحتلال

أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن إصابة 17 جنديا للاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية منهم ٤ في قطاع غزة.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

 قال كرم رجب، مراسل إكسترا نيوز، إن هناك سماع دوى انفجارات عنيفة ناتجة عن الغارات القوية التي تستهدف غرب مدينة رفح بصورة مكثفة، علاوة عن القصف المدفعي في وسط رفح.

الاشتباكات الصهيونية الفلسطينية

وأكد رجب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن فصائل المقاومة أعلنت عن استهدافها قوة عسكرية في غرب مدينة رفح الفلسطينية، علاوة على استهداف إحدى المروحيات بقذيفة سام.

جرائم الاحتلال الصهيونى نبأ عاجل القاهرة الإخبارية عمليات الاحتلال الصهيوني

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