الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 فى انهيار عقار بالدقهلية

انهيار منزل
انهيار منزل

شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية انهيار منزلا مكون من 5 طوابق في شارع النبى دانيال أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين وجارى البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة من بعض الاهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.
انتقلت علي الفور سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق وتواصل قوات الحماية المدنية استخراج جثة شخص واستخراج ٣ أشخاص أحياء من أسفل الأنقاض .
وجري فصل الخدمات والكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت او ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره.

وتبين أن المتوفى هو يحيى 15 سنة من ميت غمر، والمصابين هم: احمد مروان نصر الدين شلبى 17 سنة ميت غمر مصاب بكسر بالعمود الفقرى وكسر بالضلوع، وسما محمد يحيى 12 سنة ميت غمر مصابة بكسر بالعمود الفقرى وكسر بالحوض، ومى محمد العزب 36 سنة ميت غمر مصابة بكسر بالجمجمة كسر بالعمود الفقرى كسر بالحوض.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

انهيار منزل مصرع شخص أصابة ٣ آخرين ميت غمر الدقهلية

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