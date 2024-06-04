الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما هي قصة جبل عرفات وسبب تسميته بهذا الاسم؟

جبل عرفات
جبل عرفات

يبحث الكثيرون عن قصة جبل عرفات، في ظل موسم الحج، واقتراب عيد الأضحى المبارك، وبداية شهر ذو الحجة الذي يحمل معه للمسلمين حول أنحاء العالم، روحانيات وطقوس خاصة ما بين الصيام وذبح الأضحية، وتوزيع اللحم، والزكاة على الفقراء.

قصة جبل عرفات

جبل عرفات هو الجبل الواقع بالمملكة العربية السعودية بين مدينة مكة ومدينة الطائف، المسافه بينه وبين شرق مكة حوالي 22 كيلومتر زيارة الحجاج لجبل عرفات تعد من أهم الشعائر الدينية في موسم الحج ليتقربوا من وجه الله تعالى ويتضرعون إليه بالمغفرة سائلين الله الرحمة والمغفرة للأمة الإسلامية.

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

موعد وقفة عرفات 1445 وأفضل دعاء لهذا اليوم

أفضل الأعمال يوم عرفة 1445.. موعد يوم عرفات 1445 فلكيا

يوم وقفة عرفات يوافق كم ميلادي؟

سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم

1-سمي جبل عرفات بهذا الاسم، لأنه المكان التى تقابل به سيدنا أدم وحواء بعد نزولهم من الجنه إلي الأرض.

2- اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يجتمع الحجاج كل عام يوم وقفة عرفة ويكونوا غير صائمين يدعو الله تعالى بالمغفره طالبين ابتغاء مرضات الله.

3- حدثنا رسول الله كثيرا عن فضل هذا اليوم كما أوصانا بالصيام والبعد عن الشهوات والذنوب ورد عن النبي عليه أفضل الصلاة وسلام:"ان يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله تعالى".

4- يوجد بعرفات مسجد "الصخرات"، هو يقع أسفل جبل يسمى الرحمة وهو مرتفع قليلا عن الأرض يحيط به جدار قصير وفيه عدة صخور كبيرة وقف عندها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشية عرفة وهو على ناقته.

5- اطلق عليه الكثير من الأسامي من ضمنها جبل والتوبة، وجبل القرين، وجبل النابت، وجبل إلال ولكن الأسم الأشهر هو اسم جبل عرفات.

6-يعد الوقوف بعرفة هي الشعيرة الدينية الوحيدة التي يقوم بها الحجاج خارج حدود الحرم المكي.

7-يسقط الحج علي الحاج اذا لم يقم بزيارة جبل عرفات فهو ركيزة أساسية في شعائر الحج "فالحج يوم عرفة".

موسم الحج جبل عرفات عيد الأضحى المبارك ذو الحجة قصة جبل عرفات سبب تسمية جبل عرفات عيد الأضحى شهر ذو الحجة

مواد متعلقة

بوصفتين مختلفتين.. طريقة عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل

تخلص من السجائر نهائيًا.. نصائح عملية للإقلاع عن التدخين

كيف تحمي بشرتك من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟

حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

خطوات سهلة لاستبدال العملات التالفة في البنوك

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.. كيف تتجنب أثار درجات الحرارة المرتفعة؟

زيت جنين القمح.. الحل لشعر كثيف ولامع

معلومات لا تعرفها عن فوائد بذور المانجو

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

تأكيدا لانفراد «الدستور».. الإطاحة برئيس «كهرباء جنوب القاهرة» من منصبه

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

صور

إقبال على سوق الجمال قبل عيد الأضحى

إلى عرفات الله.. وصول وفود الحجاج لمطار القاهرة

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242