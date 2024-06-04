ما هي قصة جبل عرفات وسبب تسميته بهذا الاسم؟

يبحث الكثيرون عن قصة جبل عرفات، في ظل موسم الحج، واقتراب عيد الأضحى المبارك، وبداية شهر ذو الحجة الذي يحمل معه للمسلمين حول أنحاء العالم، روحانيات وطقوس خاصة ما بين الصيام وذبح الأضحية، وتوزيع اللحم، والزكاة على الفقراء.

قصة جبل عرفات

جبل عرفات هو الجبل الواقع بالمملكة العربية السعودية بين مدينة مكة ومدينة الطائف، المسافه بينه وبين شرق مكة حوالي 22 كيلومتر زيارة الحجاج لجبل عرفات تعد من أهم الشعائر الدينية في موسم الحج ليتقربوا من وجه الله تعالى ويتضرعون إليه بالمغفرة سائلين الله الرحمة والمغفرة للأمة الإسلامية.

سبب تسمية جبل عرفات بهذا الاسم

1-سمي جبل عرفات بهذا الاسم، لأنه المكان التى تقابل به سيدنا أدم وحواء بعد نزولهم من الجنه إلي الأرض.

2- اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يجتمع الحجاج كل عام يوم وقفة عرفة ويكونوا غير صائمين يدعو الله تعالى بالمغفره طالبين ابتغاء مرضات الله.

3- حدثنا رسول الله كثيرا عن فضل هذا اليوم كما أوصانا بالصيام والبعد عن الشهوات والذنوب ورد عن النبي عليه أفضل الصلاة وسلام:"ان يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله تعالى".

4- يوجد بعرفات مسجد "الصخرات"، هو يقع أسفل جبل يسمى الرحمة وهو مرتفع قليلا عن الأرض يحيط به جدار قصير وفيه عدة صخور كبيرة وقف عندها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عشية عرفة وهو على ناقته.

5- اطلق عليه الكثير من الأسامي من ضمنها جبل والتوبة، وجبل القرين، وجبل النابت، وجبل إلال ولكن الأسم الأشهر هو اسم جبل عرفات.

6-يعد الوقوف بعرفة هي الشعيرة الدينية الوحيدة التي يقوم بها الحجاج خارج حدود الحرم المكي.

7-يسقط الحج علي الحاج اذا لم يقم بزيارة جبل عرفات فهو ركيزة أساسية في شعائر الحج "فالحج يوم عرفة".