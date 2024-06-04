إعلام فلسطينى: إصابة سيّدة بقصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

أفاد إعلام فلسطيني، بإصابة سيّدة بقصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36479 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82777 آخرين.