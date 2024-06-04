الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: إصابة سيّدة بقصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة

قصف مدفعي
قصف مدفعي

أفاد إعلام فلسطيني، بإصابة سيّدة بقصف مدفعية الاحتلال على مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني 

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36479 مواطنًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82777 آخرين.

إعلام فلسطيني القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال الصهيونى

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

دقيق بسعر مدعم.. خطوة جديدة من التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242