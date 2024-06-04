إعلام فلسطينى: قصف مدفعى وجوى يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط غزة

أعلن إعلام فلسطيني، قصف مدفعي وجوي يستهدف المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

الحرب الصهيونية على غزة

وأكد إعلام فلسطيني، أن طائرات الاحتلال المروحية تطلق النار بشكل كثيف وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الأخير على المحافظة الوسطى بقطاع غزة إلى 7 شهداء على الأقل ونحو 20 مصابًا.

ضحايا قطاع غزة

وذكرت الوزارة أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتؤوي مئات الأسر، مشيرة إلى أن أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36.479 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82.777 آخرين.