كسر وخلع.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أمير المصرى

كشف د.أحمد المصري، والد الفنان أمير المصري آخر تطورات الحالة الصحية لنجله الذي أكد أنه عاد لممارسة حياته الطبيعية بعد أيام من تعرضه للإصابة.

وقال المصري، لـ"الدستور":"ما وقع مع الفنان أمير المصري من إصابة كان نتيجة أنه كان بيصور فيلم Giant في لندن عن بطل الملاكمة العالمي "نسيم حميد" مع الممثل العالمي بيرس بروزنان، بطل أفلام جيمس بوند وهوليوود وأثناء انفعاله في الملاكمة حصل كسر وخلع في أصابع اليد اليسري".

أضاف:"الحمدلله تعافي وانتهي من تصوير الفيلم وعاد لحياته الطبيعية، ويوجه رسالة شكر للجمهور على محاولة اطمئنانهم عليه، وبيقولهم إنه بخير وصحة جيدة".

أبطال فيلم Giant

يضم Giant مع أمير المصري عددًا كبيرًا من النجوم من أبرزهم، بيرس بروسنان ويشارك في الإنتاج، سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلًا من بريطانيا.

ويعتبر أحدث أعمال أمير المصري مسلسل مليحة الذي عرض في موسم رمضان الماضي من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمروعرفة وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

ومؤخرًا عرض لأمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 31 من المهرجان في اوستن تكساس– الولايات المتحدة، وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، لكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

ويعرض لأمير المصري حاليًا أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على BBC, Peacok, NBC كما يعرض له أيضًا المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، المسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.