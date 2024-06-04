الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا أثارت قضية النووي الإيراني الجدل وسط المرشحين للانتخابات الرئاسية؟

ايران
ايران

لوحت قضية الاتفاق النووي الإيراني الكثير من الجدل وسط المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران.


وطرح نحو 80 مرشحا أسماءهم للتدقيق على خلفية المواجهة مع الغرب، حيث سجل نحو 80 مرشحاً أسماءهم لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في 28 يونيو، والتي تجرى على خلفية المواجهة المتصاعدة مع الغرب بشأن برنامج طهران للأسلحة النووية ووصول الأمم المتحدة إلى مواقعها النووية.

تحطم مروحية إبراهيم رئيسي 

 

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الأوروبيون يطرحون قرارًا يدين إيران فى اجتماع وكالة الطاقة الذرية

وسيحل الفائز محل إبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي.

وحث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، جميع الأطراف على عدم إضافة “الأسلحة النووية إلى مرجل الشرق الأوسط”. 

وتشير جهود جروسي الفاشلة للتفاوض على الوصول الكامل إلى المواقع، بما في ذلك من خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، إلى أنه لن يتم إحراز أي تقدم في هذا الشأن على الأقل بعد الانتخابات الرئاسية.

مشروع قرار أوروبي ضد إيران 


وتقدم الأعضاء الأوروبيون في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باقتراح لوم ضد إيران، مما أدى إلى رمي الألعاب النارية في السياسة الإيرانية وهذا هو الاقتراح الأول من نوعه منذ 18 شهرا، وقد وعدت طهران بالرد إذا تم تمريره.

والانتخابات الرئاسية، بموضوعها المتمثل في الاستقرار مقابل التغيير، هي في جزء منها وكيل لما إذا كان ينبغي لإيران أن تفتح اقتصادها مرة أخرى أمام الغرب، أو تدعم بدلا من ذلك الاكتفاء الذاتي والمقاومة، وهي سياسة تركز على رفض الاتفاق النووي لعام 2015.


كما أن العدد الكبير من المرشحين، الذين يحمل بعضهم شعارات بدلاً من نشرات سياسية، هو في جزء منه نتاج لرفض إيران للنظام الحزبي.

وسيتم الآن تقليص المجال من خلال "مجلس صيانة الدستور" المكون من 12 عضوًا، وهو لجنة من رجال الدين ورجال القانون يشرف عليها المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي سيقرر قائمة المرشحين النهائية بحلول 12 يونيو.
 

إيران النظام الإيراني الاتفاق النووى طهرا الانتخابات ارئاسية

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