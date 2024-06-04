وفاء عامر تكشف كواليس مشهد لها أبكى الفنان محمود عبدالعزيز (فيديو)

احتفت الفنانة وفاء عامر بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وقالت محمود عبدالعزيز مات بجسده، لكن فنه لم يمت، أفكاره وإيمانه بالقضية وحبه للفن، والعظمة في شغله باق، ومنقدرش ننسى عمل من أعماله العظيمة".

وأشارت، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، إلى كواليس عملها معه في مسلسل جبل الحلال، قائلة: "شاركته البطولة في جبل الحلال، وكنت أشرف أني أعمل معاه ولو مشهد واحد، لكنه كان شايفني طول الوقت كبيرة".

مشهد وفاء عامر الذي أبكى محمود عبدالعزيز

وأردفت: "كان فيه مشهد بقول مونولوج وهو واقف، عملت ستوب 3 مرات، وقلت له أنا مش متخيلة إني بأقول وأنت واقف، قال لي أنت لازم تبقي غنيمة، فعملت مشهد من أعظم المشاهد التي بكى فيها، والفنان الراحل أشرف عبدالغفور قال إنت يتخاف منك، رحمة الله عليهما".