الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مبابى ينضم لقائمة المليار يورو فى ريال مدريد.. إليك التفاصيل

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية عن قيمة الشرط الجزائي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه الجديد ريال مدريد الإسباني.

وكان الريال قد أعلن، أمس، عن تعاقده مع مبابي في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة 5 سنوات.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن مبابي انضم لقائمة الـ“مليار يورو” في نادي ريال مدريد بعد انضمامه للفريق.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد سيضع في عقد مبابي شرطا جزائيا يُقدر بـ1 مليار يورو، لينضم لقائمة المليار في الفريق والتي تشمل البرازيليين إيدير ميليتاو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إضافة للأوروجواياني فيديريكو فالفيردي والفرنسي إدواردو كامافينجا، وهم اللاعبون الذين تحتوي عقودهم على شرط جزائي يُقدر بـ مليار يورو، إضافة أيضًا للإنجليزي جود بيلينجهام.

ومن المنتظر أن يقدم الريال لاعبه الجديد مبابي للجمهور على ملعب سانتياجو برنابيو، عقب نهاية مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2024.

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