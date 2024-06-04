الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

"القباج" تُتابع حادث انهيار مبنى سكنى بميت غمر وتوجه بسرعة صرف المساعدات

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وجار إزالة الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين.

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ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري للتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.

القباج التضامن ضحايا ومصابين الأنقاض

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