الأرصاد: طقس الأربعاء شديد الحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتوقعات بنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:-



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 25

العاصمة الإدارية 38 24

6 أكتوبر 38 24

بنها 37 24

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 23

كفرالشيخ 36 23

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 37 23

دمياط 32 23

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 39 23

السويس 38 22

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 37 22

نخل 39 19

كاترين 34 16

الطور 35 15

طابا 36 23

شرم الشيخ 42 29

الإسكندرية 31 22

العلمين 31 22

مطروح 30 21

السلوم 32 22

سيوة 39 24

رأس غارب 40 28

الغردقة 40 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 27

حلايب 35 29

أبورماد 39 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 39 25

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 41 23

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 44 28

أبوسمبل 45 29

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية:-



العظمى الصغرى

مكة 46 32

المدينة 47 34

الرياض 44 29

المنامة 38 30

أبوظبى 40 28

الدوحة 40 30

الكويت 48 30

دمشق 40 20

بيروت 28 24

عمان 35 21

القدس 33 20

غزة 28 23

بغداد 46 29

مسقط 36 32

صنعاء 31 15

الخرطوم 44 31

طرابلس 27 21

تونس 29 17

الجزائر 25 17

الرباط 25 19

نواكشوط 34 21