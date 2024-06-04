خبير يحذر من خطورة الذكاء الاصطناعى التوليدى المستخدم فى الهجمات السيبرانية

قال محمد أمين نائب الرئيس الأول لشركة دل تكنولوجيز لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيراني Caisec 24 في نسخته الثالثة، التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميركوري كومينيكيشنز، إن Caisec يسير على خطى معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT والذي لا يمكن تخيل قطاع التكنولوجيا في مصر بدونه.



وأضاف أن الكثير من التحديات تفرض نفسها على الساحة الرقمية بسبب التطورات الهائلة التي يشهدها التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، وBig Data، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وغير ذلك من التطورات التي تضع الكثير من التحديات على كافة المستويات وعلى جميع الأفراد والمؤسسات.



ولفت إلى أن خطورة الذكاء الاصطناعي التوليدي المستخدم في الهجمات السيبرانية، تكمن في قدراته على توليد وتخليق بيانات ومعلومات جديدة لأول مرة في التاريخ، كما أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أنه بحلول عام 2030 سيعتمد الاقتصاد العالمي بنسبة 50% على الاقتصاد الرقمي، بما يضع الكثير من التحديات على عاتق المؤسسات لتأمين كافة المعاملات الرقمية المتزايدة، وهنا سيتم الاعتماد بشكل أكبر على تكنولوجيا التأمين الخاصة بالثقة الصفرية "زيرو تراست".



يذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، بمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة سيادية وحكومية مصرية وعربية، والعديد من الوزارات والكيانات والشركات العالمية وبرعاية رسمية من شركة دل تكنولوجيز العالمية.