الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عمال مصر يرحب بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن ترحيبه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة وتجديد الثقة به لتحمل المسئولية واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات الشعب المصري وآماله.

الشكر للحكومة السابقة 

ووجه اتحاد عمال مصر الشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الأعوام  الماضية وتحملهم المسئولية في فترات مليئة بالتحديات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى تحديات الأمن القومي المصري.

وقال محمد جبران إن تكليف الرئيس لتشكيل حكومة جديدة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، ويعكس الثقة فى قدرة أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة الملفات الهامة فى هذه المرحلة الحاسمة، ويعبر عن وجود إرادة قوية للدولة فى تحقيق التقدم والرخاء للشعب المصرى.

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وأضاف رئيس عمال مصر أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها تكثيف جهودها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبى تطلعات الشعب المصرى، من خلال مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص. مع منح المزيد من الحوافز الإيجابية للمستثمرين، بما يسهم فى توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلية.

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كان قد أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم عددًا من الوزراء أصحاب الخبرات والكفاءات؛ لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل أفضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات التي شهدتها الفترة الماضية، ومواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

ووجّه "البدوي" الشكر إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تقدمت باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال: "الحكومة قامت بواجبها الوطنى على أكمل وجه، واستطاعت الخروج من الأزمات التى واجهت البلاد، والحفاظ على الأمن القومى المصري".

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