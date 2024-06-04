اتحاد الكرة يصدم المصرى بـ"إخطار صباحى" بشأن الكونفيدرالية

تلقت إدارة نادي المصرى صباح اليوم إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بشروط الحصول على تراخيص الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية.

وطالب الجبلاية بضرورة إنهاء أزمة إيقاف القيد المفروضة على النادي من أجل الحصول على التراخيص المطلوبة وذلك فى موعد أقصاه يوم 22 يونيو الجاري.

وتعرض المصرى البورسعيدي لأزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب التونسى رامى البدوى والبالغة 450 ألف دولار.

ونجح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة نادي المصري في وقت سابق في إنهاء أزمة مستحقات اللاعب الليبي مفتاح طقطق لدى النادي والبالغة نحو 423 ألف دولار، إضافة للفوائد المستحقة لموسمين بداية من موسم 2020 /2019 وحتى موسم 2021 /2020 ليتم الحكم له بأحقيته في الحصول على تلك القيمة المالية لينجح كامل أبو علي في التفاوض مع اللاعب وتم تحويل مستحقاته من الحساب الشخصي لكامل أبو علي ليوقع اللاعب على مخالصة نهائية ويسحب شكواه المقدمة ضد النادي المصري.