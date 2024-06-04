الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

تجنب الخروج من المنزل.. "الأرصاد" تحذر من ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

جريدة الدستور

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، مؤكدة ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلا على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

موجة شديدة الحرارة

وأشارت "الأرصاد" في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا الأربعاء، تتمثّل في موجة شديدة الحرارة بداية من غدٍ وحتى الجمعة المُقبلة.

 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حتى نهاية الأسبوع الجاري، والذي يعد ذروة الموجة الحارة الحالية، إذ تصل العظمى في القاهرة إلى 40 درجة مئوية.

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وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنَّ من أبرز الظواهر الجوية التي تضرب البلاد هذا الإسبوع، نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

 

درجات الحرارة غدا الأربعاء 5 يونيو

تشهد البلاد غدًا ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وفقًا ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفيما يلي توقعات الهيئة بدرجات الحرارة غدا الأربعاء:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 23 درجة مئوية
  • جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 29 درجة مئوية.

 

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين عند الخروج من المنزل بضرورة التجنب للتعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما وجهت نصيحتها بضرورة تناول السوائل، خلال فترة النهار وارتفاع درجات الحرارة.

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