الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوصفتين مختلفتين.. طريقة عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل

الصابون
الصابون

يبحث الكثيرون عن طريقة عمل الصابون من الزيت المستعمل، بعد ارتفاع أسعار الصابون، وخاصة أن أغلب المنازل يتراكم فيها الزيت المستعمل، دون وجود استخدام له، ويقدم الدستور في التقرير التالي طريقة ومقادير عمل الصابون السائل من الزيت المستعمل.

مكونات عمل الصابون السائل

  • 2 لتر زيت مستعمل فى القلى
  • 300 جرام صودا كاويه او بوتاس
  • اى رائحة تحبينها كالليمون (اختيارى)
  • كوب ماء.
  • صندوق خشب فارغ.

طريقة اعداد عمل الصابون من الزيت المستعمل

يرصد "الدستور" في التقرير التالي طرق مختلفة لاعداد الصابون السائل.

وضع لتر زيت مستعمل منقى من الشوائب في حمام ماء دافئ.

إضافة 250 مللي من الصودا الكاوية للزيت مع استمرار التقليب حتى تمام الذوبان.

وضع الخليط في وعاء ثم استخدام المضرب الكهربائي لتقليبه بسرعة عالية حتى الوصول إلى القوام المناسب.

يترك الخليط لفترة من الوقت حتى يحدث انفصال للمواد السائلة، ثم يتم إضافة لون طبيعي وزيت عطري حسب الرغبة، ويصب في القوالب ويترك ليجف لمدة أسبوعين تقريبًا.

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طريقة عمل الصابون من الزيت المستعمل

نصنع الصابون فى جردل بلاستك ونقلب بعصاه بلاستيكية والابتعاد تماما عن استخدام مواد مصنوعة من الألومنيوم والصاج لأنها تتفاعل.

- ارتدى جونتى للأمان ثم احضرى الجردل البلاستيك وضعى فيه البوتاس ثم كوب مياه فوق البوتاس ثم نذيبه بالعصاه الخشب.

- صفي الزيت اللى عندك جيدا ثم اضيفي البوتاس وتضيفى الرائحه المفضلة.

- قلبى المحتويات جيدا إلى أن يصبح مثل البشاميل كل ربع ساعه قلبيه وارجعى كملى شغلك لانه بياخد وقت

- عندما يصبح مثل البشاميل بتفرشى كيس فى الصندوق الخشب وتسكبى عليه الصابون وتساويه وتتركيه 24 ساعة حتى يجمد.

- نتركه يوم او يومين ثم نقطعه ونتركه بعدها اربع اسابيع فى الهواء ينشف عشان الصودا الكاويه تختفى منه ولا تضر الجلد والبشرة.

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