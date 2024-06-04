السجن المشدد للمتهمين بالشروع في قتل شخصين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من "ح.ص.س" و" ح.ح.م" و" ر.م.ا" و"ف.م.م" و" ع.ع.ج" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما نسب إليهم من اتهامات، وبمعاقبة المتهم " ن.م.ن" بالسجن المشدد 7 سنوات عما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وألزم المتهمين أن يؤدي للمجني عليه الأول مبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 100 ألف جنيه للمجني عليها الثانية، وذلك في اتهامهم بالشروع في قتل كل من " م.ع.م" و" س.م.م".

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار إيهاب حسن نور الدين وسكرتير المحكمة عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 3845 سنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليهم بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات أنه حال استقلال المجني عليه " م.ع.م" مهندس فني وبرفقته المجني عليها " س.م م" وشهرتها البلوجر سارة، مقدمة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مستقلين سيارة بالطريق الصحراوي في الاتجاه القادم الإسكندرية بعد كوبري أبو الخير بمسافة قصيرة نبهته الثانية، بحضور بسيارة ربع نقل حمراء اللون بجورهما يستقلها المتهمين وتلاحظ حمل المتهم الأول سلاحا ناريا بندقية خرطوش وصوبها من النافذة اليمنى للسيارة لبث الرعب في نفسيهما قاصدا ارغامهم على التوقف بالسيارة لسرقة ما بحوزتهما من منقولات، إلى أن المجني عليه الأول حاول الفرار بالسيارة حتى عاجلة المتهم الأول بإطلاق طلقة خرطوش، والتي نجم عنها كسر الزجاج، مما أدى إلى إصابة المجني عليها سارة بعاهة مستديمة عبارة عن انفجار بمقلة العين اليسرى وفقد الإبصار تماما، وكذلك فقد الإبصار النافع بالعين اليمنى مما يقدر العجز الناڜي بنسبة 100% وكذلك إصابة المجني عليه الأول بجروح دائرية في الوجه وفروة الرأس والأذن الوسطي وتم علاجها.

توصلت التحريات أن المتهمين من الأول إلى الرابع شرعوا في قتل المجني عليهما وان المتهم الخامس اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة، بأن حضر معهم السلاح الناري وعدد 12 طلقة نارية وجهز كل منهم مبلغ ألف جنيه سلموه للمتهم الأول، واشتروا السلاح الناري المستخدم في الواقعة، من المتهم السادس مع علمه باستعمال المتهمين السلاح في أعمال غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.