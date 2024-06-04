التحفظ على المطرب أحمد جمال بسبب حادث تصادم بطريق الفيوم

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على المطرب أحمد جمال على خلفية اتهامه في حادث مروري على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق الفيوم، ووجه اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن مالك السيارة المطرب أحمد جمال، حيث فوجئ بمرور شخص أمام السيارة، وحينما حاول أن يتفاديه اصطدم به بجانب السيارة، ثم اصطدم بسيارة أخرى.

وتبين من المعاينة إصابة الشخص بكدمات وسحجات حيث تم التحفظ على السيارات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.