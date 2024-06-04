محافظ دمياط تتسلم 18 وحدة مؤكسدات القلب عن طريق المشاركة المجتمعية

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، استلام ١٨ وحدة من مؤكسدات القلب، وذلك بمشاركة مجتمعية من الشركة الفرعونية للبترول بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أن تلك الجهود تأتى استكمالا للمبادرة التى أطلقها كلًا من الجانبين بالشراكة مع المحافظة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمحافظة، حيث تم الشهر الماضى استلام ٢٥ وحدة من وصلات القلب، لافتة إلى أنه تم توريد تلك الأجهزة لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

ووجهت الدكتورة منال عوض، الشكر إلى الشركة الفرعونية وجمعية الأورمان على هذه الجهود التى تساهم فى دعم خطة المحافظة لخدمة المجتمع والنهوض بالمنظومة الصحية، والانتهاء من قوائم الانتظار، متطلعة إلى استكمال خطة التعاون للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات القسطرة والدعامات.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور وليد أبو الخير مدير مركز القلب والجهاز الهضمى و هشام عزت مدير تطوير الأعمال بجمعية الأورمان وعبد الخالق سلامة مدير مشروعات الأورمان بمحافظتى دمياط والدقهلية، اللواء طلال اسماعيل مساعد رئيس الشركة الفرعونية للبترول للعلاقات الحكومية والمشرف على التنمية المجتمعية ووائل عبد الله مدير عام المشاركة المجتمعية بالشركة، المهندسة ياسمين نجيب بالمكتب الفنى لوزارة البترول والمهندس إيهاب احمد مدير عام مساعد تخطيط مشروعات أنشطة المسئولية المجتمعية بالشركة القابضة للغازات الطبيعية.

كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استلام عدد ٢٥ وحدة من وصلات القلب وذلك بمشاركة مجتمعية من الشركة الفرعونية للبترول بالتعاون مع جمعية الأورمان، والمقرر توريدهم لصالح مركز القلب والجهاز الهضمى بدمياط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور وليد أبو الخير مدير مركز القلب ، وعبد الخالق عبد العظيم مدير المشروعات بفرع جمعية الأورمان بمحافظتى دمياط والدقهلية.

فيما أشارت محافظ دمياط، إلى أن المبادرة ستتضمن أيضًا توريد ١٨ وحدة من مؤكسدات قلب القلب، حيث ستساهم الوصلات والمؤكسدات الموردة بالانتهاء من قوائم الانتظار بحالات جراحات القلب المفتوح بالمركز، لافتة الى أن المحافظة تسعى فى تحقيق شراكة جديدة للانتهاء من قوائم الانتظار بحالات قسطرة القلب بالمركز.