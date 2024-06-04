"بسبب حوض زرع".. مواطن يحرر محضرًا ضد أحمد السبكى

حرر مواطن بلاغًا بقسم شرطة العجوزة ضد المنتج السينمائي أحمد السبكي بسبب سقوط "حوض زرع" من شرفة المنتج على شرفته الخاصة ومدخل العقار دون إصابات لأحد.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا يفيد بتضرر أحد الأشخاص من سقوط حوض زرع خاص بالمنتج أحمد السبكي من الطابق الخامس على شرفة المنزل، وفي مدخل العقار ما سبب إعاقة لدخول وخروج قاطني العقار وعندما طلب من المنتج إزالة آثار الحوض المحطم رفض السبكي فحرر جاره محضرًا لإثبات الحالة وطلب حضور فرد شرطة لإجراء المعاينة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات التحقيق.