أول صور من عقد قران جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

احتفلت الفنانة جميلة عوض، أمس، بعقد قرانها على المونتير أحمد حافظ، وسط أجواء عائلية. وحصل "الدستور" على عدد من الصور الخاصة بعقد القران.

عقد قران جميلة عوض

تعرفت جميلة عوض على زوجها أحمد حافظ في كواليس فيلم "هيبتا" عام 2016، الذي شاركت في بطولته، فهو من قام بعمل المونتاج للفيلم، ونشأت بينهما صداقة قوية سرعان ما تحولت إلى علاقة عاطفية، واستمرت تلك العلاقة قرابة 8 سنوات حتى قررا الارتباط الرسمي.

وقد احتفلت جميلة عوض، أمس، بعقد قرانها على "حافظ" داخل منزل والدها المخرج عادل عوض، وسط حضور عدد من أفراد العائلة وبعض المقربين، ويقام حفل الزفاف الخميس المقبل في القاهرة.

من أشهر الأفلام التي قام بمونتاجها أحمد حافظ: "العارف" لأحمد عز، و"كيرة والجن"، و"الفيل الأزرق"، و"تراب الماس"، و"هيبتا"، و"الأصليين"، و"على جثتي"، و"الشبح"، و"المصلحة"، أما أحدث أعماله الدرامية مسلسل "تحت الوصاية" للفنانة منى زكي، والذي حقق نجاحا ملحوظا.