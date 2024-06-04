بعد الشراكة مع "طلعت مصطفى".. "أبو غالي موتورز" يفتتح مجمع معارض في The Strip أحدث المراكز التجارية في مدينتي

عقب توقيع شراكة استراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى، افتتحت مجموعة أبو غالي موتورز، مجمع معارض لسيارات "جيلي وأبو غالي" في "The Strip"، أحدث المراكز التجارية في مدينتي، وعلى مساحة 1200 متر مربع، يضم قسم مخصص لعرض سيارات جيلي العالمية، والآخر يقدم خبرة جديدة من نوعها للعملاء الباحثين عن اختيار سيارة ضمن مجموعة مختلفة ومتميزة من علامات مجموعة أبو غالي موتورز تحت قيادة فريق من الخبراء في التكنولوجيا، والمبيعات، وخدمة العملاء.

شهد حفل افتتاح مجمع معارض السيارات، الأستاذ/ ماهر أبو غالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، والنائب المهندس/ محمد أبو غالي، العضو المنتدب لمجموعة أبو غالي موتورز، والأستاذ/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وبحضور عدد من قيادات الشركتين. وبمناسبة الافتتاح أكد عمر هشام طلعت، أن التعاون مع مجموعة "أبو غالي موتورز" يأتي في إطار استراتيجية المجموعة لجذب كبرى الشركات والعلامات التجارية في مختلف المجالات بمدينتي لتلبية احتياجات سكان المدينة والمناطق المجاورة.

أضاف عمر هشام أن معارض "أبو غالي موتورز" تم افتتاحها في The Strip، أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، الذي يتضمن 115 وحدة تجارية بمساحة إيجارية تبلغ 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان مدينتي وسكان شرق القاهرة كلها، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعرض سيارات وجيم وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة.

وأشار إلى أن The Strip يتميز بموقع استراتيجي جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل وبالقرب من العاصمة الادارية الجديدة، ويقع على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من التجمع الخامس ومختلف مناطق القاهرة الجديدة، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة من خلال طريق السويس، ومن خلال الدائري الأوسطي مباشرة عبر بوابة مدينتي 5.

و أعرب م.محمد أبو غالي، العضو المنتدب لمجموعة أبو غالي موتورز، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، وأوضح أن مجموعة أبو غالي موتورز تتطلع لتقديم خدماتها المختلفة من حلول التنقل المتكاملة لسكان مدينتي، معربًا عن تطلعه أن تكون هذه الشراكة بداية تعاون مثمر بين المجموعتين.

من جانبه أكد م. خالد فتحي، رئيس القطاع التجاري بمجموعة طلعت مصطفى، أن مشروع The Strip يعد امتدادًا واستثمارًا للنجاح الكبير التي حققته مشروعات المجموعة التجارية مثل اوبن اير مول، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مجموعة أبو غالي موتورز تهدف إلى تقديم خدمات مميزة لسكان مدينتي في مجال التنقل.

و أوضح م. تامر قطب، نائب الرئيس لقطاع السيارات بمجموعة أبو غالي، أن الشراكة بين مجموعتي أبو غالى موتورز وطلعت مصطفى تشمل إعلان مجموعة أبو غالى موتورز كناقل رسمي لمدينتي، من خلال تقديم خدمات التنقل الآمن عبر تطبيق "لندن كاب"، كذلك خدمة إيجار السيارات من شركة "سيكست العالمية" لسكان مدينتي.



وأضاف أنه بالفعل منذ اعلان الشراكة تم نشر سيارات لندن كاب الكهربائية في معظم مناطق مدينتي لتقديم خدمة التنقل الخضراء، حيث تعمل سيارات "لندن كاب" بالطاقة الكهربائية مقللة من نسب الانبعاثات التي تصدر من السيارات العادية، وذلك ضمن استراتيجية مجموعة أبو غالى موتورز لتقديم خدمات التنقل الخضراء في مختلف المجتمعات العمرانية