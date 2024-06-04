الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ شاب من أسفل أنقاض عقار منهار بميت غمر

انهيار منزل
انهيار منزل

أنقذت قوات الحماية المدنية بـالدقهلية شابًا من أسفل أنقاض عقار منهار بمدينة ميت غمر، حيث جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف مصدر طبي، لـ"الدستور"، عن أن الشاب مجهول الهوية، ومصاب بنزيف في المخ وكسور في العمود الفقري، وجارٍ تقديم الرعاية اللازمة له.

وشهدت الدقهلية انهيار عقار مكون من 5 طوابق بميت غمر، مساء الثلاثاء، وجارٍ البحث عن وجود ضحايا تحت الأنقاض من عدمه.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق، وجارٍ البحث عن وجود ضحايا تحت الأنقاض من عدمه.

58 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال الشهر الماضى

في سياق مختلف، أعلن د. شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان، بقيادة د.محمد أبوالعينين، خلال الشهر الماضى، والتى تضمنت توريد لنحو 8 وحدات أسنان كاملة على مستوى المحافظة.

وكشف وكيل الوزارة عن أنه فيما يخص مجال التدريب ورفع كفاءة الكوادر، فقد شارك أطباء الأسنان في حضور دورة تدريبية عن الأشعة وجراحة الوجه والفكين بحضور 50 طبيبا بمركز تدريب الأسنان.

وكثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال الشهر الماضى، والتى تضمنت 45 جولة مرورية، تم خلالها تفقد الأقسام والعيادات بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة.

كما أوضح وكيل الوزراة أن نحو 58584 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين.

قوات الحماية المدنية الدقهلية إنفاذ شاب ميت غمر أنقاض العقار المنهار

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