سيدة القصر.. ريهام عبدالحكيم مفاجأة عمر خيرت فى حفلى عابدين| خاص

يواصل الموسيقار عمر خيرت التجهيزات والتحضيرات النهائية، استعدادًا لإقامة حفلين ضخمين في قصر عابدين بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمى ناير ناجى وذلك يومى الجمعة والسبت المقبلين تحت عنوان «40 سنة عمر خيرت»؛ تكريمًا لعرّاب الموسيقى المصرية عن مشواره الفني الحافل.

ويعد خيرت أحد الأسماء الرائدة فى تاريخ الفن المصرى والعربى، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

ريهام عبدالحكيم.. مفاجأة حفلى عمر خيرت بقصر عابدين

وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، أن خيرت يجهّز لبرنامج فني مميز يضم العديد من المفاجآت لتقديمها لجمهوره خلال الحفلين، كما اتفق مع المطربة ريهام عبد الحكيم، لتكون مفاجأة الحفلين لتتغنى بالرائعة الشهيرة "فيها حاجة حلوة".

ويضم البرنامج الذي يقدمه خيرت خلال الحفلين باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التى قدَّمها طيلة مشواره الفنى العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها:«قضية عم أحمد»، و«البخيل وأنا»، و«إعدام ميت»، و«الخواجة عبدالقادر»، وغيرها، ويختتم الحفل بالمعزوفتين الشهيرتين «فيها حاجة حلوة»، و«١٠٠ سنة سينما».

أسعار تذاكر حفلى عمر خيرت بقصر عابدين

ومن المقرر أن يرفع الحفلان لافتة كامل العدد، إذ نفدت التذاكر فور طرحها من الجهة المنظمة على الموقع الإلكترونى التابع لها وانقسمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 5000 جنيه، والثانية بقيمة 3500 جنيه، والثالثة بمبلغ 2750 جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة فبقيمة 1500 جنيه.

ووضعت الجهة المنظمة للحفلين حزمة شروط لحضور الجمهور داخل قصر عابدين وهى:

- الدخول بالملابس الرسمية.

- الحضور قبل موعد الحفل بوقت كافٍ، ومواعيد الدخول تبدأ ابتداءً من السابعة مساءً.

- يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولا يوجد انتظار للسيارات.

- الالتزام بالدخول من الأماكن المخصصة لمنع التكدس وتعطيل الزوار الآخرين.

- ممنوع دخول المأكولات والمشروبات إلى المسرح.

- الالتزام بالجلوس طوال فقرات الحفل الفنية.