الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نحو كتابة تاريخ جديد.. ماذا ينتظر كيليان مبابي في ريال مدريد؟

مبابي
مبابي

يسعى كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا إلى كتابة تاريخ جديد عبر مسيرته مع الملكي بعد الانضمام رسميًا لصفوف ريال مدريد.

وأعلن النادي الملكي أمس، ضم مبابي في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات ليسدل الستار على القصة التي بدأت منذ 7 سنوات.

ويستعد مبابي للظهور أمام جماهير الريال بعد بطولة يورو 2024 التي تقام بعد 10 أيام في ألمانيا في يوم تقديمه رسميًا بملعب سانتياجو برنابيو.

“الدستور” تستعرض في السطور التالية مستقبل مبابي مع بطل أوروبا:

أرقام قياسية بالجملة

تميز النجم الفرنسي صاحب الـ25 عامًا بأرقامه القياسية طيلة السنوات الماضية مع باريس سان جيرمان، بجانب سجله التهديفي المرتفع كل موسم.

ووصل مبابي في 2023 لـ300 هدف في مسيرته كأصغر لاعب كرة قدم يصل لهذا الرقم وهو ما قد ينبأ بأنه سيحطم جميع الأرقام القياسية بتاريخ الملكي في وقت قصير.

ويتربع كريستيانو رونالدو على قائمة هدافي الملكي في جميع المسابقات، حيث أبرزها تصدره قائمة الهدافين التاريخيين بـ 450 هدفًا، فيما يسعى مبابي ليحطم رقم رونالدو بأن يكون هداف تاريخي لموسم واحد من الريال في الليجا بـ 48 هدفًا.

دوري أبطال أوروبا

دائمًا ما سعى نجم باريس سان جيرمان السابق للحصول على هذه البطولة، حيث وصل مرة وحيدة إلى نهائي الأبطال وخسرها وكان قريب منها أكثر من مرة وودع نصف النهائي.

وسيكون مبابي على موعد مع تحقيق واحد من أحلامه وهو تحقيق دوري أبطال أوروبا مع الأكثر تحقيقًا للبطولة الميرنجي بـ 15 بطولة كان أخرها هذا الموسم.

نجم الفريق الأول

أبرز ما ينتظر مبابي هو إثبات نفسه كنجم الفريق الأول في ظل الصراع بين نجوم الفريق الحالي وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور الذي يقترب من تحقيق الكرة الذهبية.

كما سيصارع مبابي جود بيلينجهام الذي توهج في موسمه الأول مع الميرنجي ويصارع زميله أيضًا على الكرة الذهبية.

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