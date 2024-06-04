الثلاثاء 04 يونيو 2024
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تسجيل قراءه عداد الغاز بتروتريد شهر يونيو 2024

جريدة الدستور

مع بداية شهر يونيو 2024 يبحث المستهلكون عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز لهذا الشهر عبر الموقع الرسمي لشركة الغاز التابعون لها 

يُعدّ تسجيل قراءة عداد الغاز بشكلٍ دوريّ أمرًا ضروريًا لضمان تلقي فواتير دقيقة وتجنب أي رسوم إضافية. تقدّم شركات الغاز في مصر لعملائها العديد من الطرق لتسهيل هذه العملية.

 

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2024

 

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لـ تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.

اضغط على "تسجيل قراءة".

أدخل رقم المشترك وقراءة العداد.

اضغط على "تسجيل".

 

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو 2024

 

يتم تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد بإحدى الطرق التالية:

 

عن طريق القارئ أو المحصل: يقوم القارئ أو المحصل بزيارة العميل في المنزل خلال الفترة من 20 إلى 27 من كل شهر لقراءة عداد الغاز، ويسجل القراءة في فاتورة الاستهلاك.

 

عن طريق الهاتف الأرضي أو المحمول: يمكن للعميل تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 09000727 أو 5727 من أي رقم أرضي أو محمول، ويقوم موظف خدمة العملاء بتسجيل القراءة.

 

عن طريق الموقع الإلكتروني: يمكن للعميل تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد ثم إدخال رقم المشترك وقراءة العداد.

 

عن طريق تطبيق الهاتف المحمول: يمكن للعميل تسجيل قراءة عداد الغاز عن طريق تحميل تطبيق بتروميتر على الهاتف المحمول، ثم إدخال رقم المشترك وقراءة العداد.

رابط استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

 

نصائح عن تسجيل قراءة عداد الغاز شهر يونيو 2024

تأكد من تسجيل قراءة عداد الغاز بدقة لتجنب أي رسوم إضافية.

من المهم تسجيل قراءة عداد الغاز كل شهر لتلقي فواتير دقيقة.

يجب تسجيل قراءة العداد خلال الفترة من 20 إلى 27 من كل شهر.

يجب الاحتفاظ بإيصال تسجيل القراءة حتى يتم التأكد من صحة الفاتورة المستحقة.

 

أهمية تسجيل قراءة عداد الغاز

 

تسجيل قراءة عداد الغاز له أهمية كبيرة، فهو يضمن دقة قيمة الفاتورة المستحقة على العميل، حيث يتم حساب قيمة الفاتورة بناءً على فرق القراءة بين الشهر الحالي والشهر السابق.

في حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز، يتم تقدير القراءة من قبل الشركة.

 

أرقام الخطوط الساخنة لشركات الغاز في مصر

بتروتريد: 17169

غاز مصر: 19019

ناتجاس: 19990

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