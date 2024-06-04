الطريقة العزمية: المجالس الصوفية تحارب التطرف وتحمي المجتمع من الفكر الدخيل

قال د.علاء الدين ماضي أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، عضو المجلس الأعلي للصوفية بمصر إن المجالس العلمية التي تنظمها المشيخة العامة للطرق الصوفية تهدف إلى محاربة التطرف والفكر الإرهابي المتشدد وذلك من خلال استقدام عدد من العلماء والدعاة الذين لديهم باع طويل في مواجهة الفكر المتشدد للمشاركة في المجالس العلمية التي تنظمها الطرق الصوفية.

وأضاف أبوالعزائم أن هذه المجالس العلمية يرجع الفضل فيها للدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلي للصوفية وشيخ مشايخها والذي يجتهد لتجديد الخطاب الدعوي في الطرق الصوفية، وهذا أمر شاهدناه وشعرنا به ونتمني أن تنظم هذه المجالس بشكل دائم حتي يتم حماية الشباب من الأفكار الدخيلة علي المجتمع؛ لأن هذه المجالس يحضر فيها دعاة ومقدمين طرق ووكلاء وهؤلاء ينشرون الفكر الإسلامي بين الناس.

الطرق الصوفية تستأنف مجالسها العلمية

واستأنفت المشيخة العامة للطرق الصوفية المجالس العلمية، بمشاركة اتباع ومريدي الطرق وتهدف هذه المجالس إلي تثقيف وتعليم المريدين أمور الدين، إضافة إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة التي تتواجد بصورة ملحوظة في الفضاء الإلكتروني، حيث تسعي الطرق الصوفية دائما إلي تحصين أتباعها من خطر الفكر المتطرف.

الصوفية تستعين بعلماء الأزهر والإفتاء

وتستعين الطرق الصوفية بعدد من دعاة وعلماء الأزهر ودار الإفتاء في مجالسها العلمية مثل د.عمرو الورداني أمين الفتوي بدار الإفتاء والدكتور محمد وسام أمين الفتوي بدار الإفتاء، والدكتور يسري جبر الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد القرشي الأستاذ بجامعة الأزهر.

الصوفية تنظم مجالس علمية

وقالت المشيخة العامة للطرق الصوفية إنه تم استئناف المجالس العلمية بمشاركة د.أحمد القرشي حيث سيتم شرح وتفسير (جزء عم) من كتاب (البحر المديد) لشيخ الصوفية الإمام ابن عجيبة وذلك علي مدار شهر كامل وباب المشاركة مفتوح لجميع أتباع ومريدي التصوف ودعاة ووكلاء الطرق.