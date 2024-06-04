الخميس.. فتح باب قبول طلبات تظلمات نتائج "إعدادية البحيرة"

قرر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، فتح قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 اعتبارًا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين على النحو التالي "الأسبوع الأول حتى الخميس الموافق 13 يونيو، على أن يستأنف الأسبوع الثاني للتقديم للتظلمات عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة وحتى الخميس الموافق 27 يونيو الجاري.

فتح قبول التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية في البحيرة

سيتم تقديم الطلبات داخل كل إدارة تعليمية "تقدم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك" وسيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية "جلسة الاطلاع ستكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذي حددته الإدارة التعليمية"مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 فقط (خمسة وثلاثون جنيها لا غير)، مع تمنيات تعليم البحيرة بالنجاح والتوفيق والسداد لجميع الطلبة والطالبات.

التيسير على طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة

يأتى ذلك تيسيرًا على أبنائنا طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 ولتخفيف الأعباء ومشاق السفر والانتقال نظرا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.

كانت مديرية تعليم البحيرة، برئاسة وكيل الوزارة قامت، أمس، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني من قبلة د.نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتم نشر النتيجة على موقع البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي بالبحيرة، ليتوجه جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور داخل المحافظة بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني الدور الأول عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.