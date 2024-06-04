الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Caisec 24.. تحديد القطاعات المستهدفة أهم خطوة في مشوار الشركات الناشئة

جانب من الحضور
جانب من الحضور

هل تعطل الأساليب التقليدية الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني؟ هذا ما تم مناقشته ضمن جلسات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec” 24 في دورته الثالثة والتي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعقدت الجلسة تحت عنوان "الشركات الناشئة في مجال الامن السيبراني وتحديث المناهج التقليدية، والتي أدارها أدهم فهمي مدير أول للبحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني  بشركة Cyshield الذي طرح مجموعة من التساؤلات لممثلي الشركات الناشئة المشاركين في الجلسة.

أشار كارم علي الرئيس التنفيذي لشركة dPhish إلى أن كل سوق له متطلباته التي تختلف عن باقي الأسواق وبالتالي لابد من دراسة الأسواق التي تعمل بها الشركات الناشئة لمعرفة متطلبات كل سوق من الأسواق المستهدفة.

وبالتالي لا بد أن تكون الشركة الناشئة على دراية بمتغيرات الأسواق التي تعمل بها واحتياجاتها الفعلية من الخدمات والحلول والمنتجات التكنولوجية التي توفرها في تلك الأسواق.

وقال في مجال الأمن السيبراني يمكن الدخول لأسواق خارجية دون التواجد  الفعلي من خلال حلول السحاب. 
وأضاف أن دراسة الجدوى السوقية واختيار القطاع المحدد في الأسواق هي أحد عوامل النجاح بالنسبة للشركات الناشئة.

أشار يوسف محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، بوغارد أن أهم ما يميزنا كشركات ناشئة هو الابتكار في ظل منافسة قوية من جانب مؤسسات كبيرة توفر حلول ومنتجات متخصصة في الأمن السيبراني وبالتالي كان علينا توفير منتجات وحلول ذات طابع ابتكاري ويوفر حلول للمشكلات الموجودة في سوق الأمن السيبراني.

وقال محمد الهيني، الرئيس التنفيذي لشركة Cynerv إن دراسة السوق هي أهم خطوة في إطار عمل الشركات الناشئة لتحديد القطاعات المستهدفة واحتياجاتها الفعلية من الحلول التي تقدمها تلك الشركات.

وأشار إلى ضرورة تحديد خطة عمل استراتيجية للتسويق ولابد أن تحدد الشركة الناشئة الجهات والعملاء المستهدفين في كل مراحل التسويق بداية من تصميم الحملات التسويقية واختبار الرسائل التسويق والألوان المستخدمة، وحل عناصر الحملة التسويقية.

وأكد عمرو أمين، خبير الأمن السيبراني، أن قدرات الشباب يمكن أن تنقل مصر في مستوى آخر من التنمية، وعلينا دراسة التجارب الأخرى لتحقيق هذه التنمية في أي مجال بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة لدينا.

وقال إن مصر أفضل من ناحية الكفاءات البشرية عن معظم المجتمعات ولكن عادة يكون الاختلاف في تطبيق النظام وتحديد معايير الجودة.

ولا بد من وجود إدارة الموارد البشرية HR على فهم كافي لطبيعة المنتجات التي تقدمها الشركات الناشئة، فضلا عن ضرورة التواصل الجيد بين الإدارة وجميع أفراد فريق العمل.

الأمن السيبراني مؤتمر أمن المعلوم الشركات الناشئة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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