إحالة 229 محضرًا بمخالفات تموينية متنوعة للنيابة العامة بالدقهلية

أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إحالة 229 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة في 12 مركزا ومدينة؛ للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه اليوم الثلاثاء، على التقرير الذي عرضه المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية محمد السيد دائرة بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة، أن الحملات تم تنفيذها بمراكز أجا والمنصورة وميت غمر والمنزلة ودكرنس والمطرية ومنية النصر والسنبلاوين ونبروه وجمصة وطلخا ومحلة دمنة، وشملت المرور على 630 مخبزا على مدار يومين؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته المواصفات، كما تم المرور على المحلات والأسواق؛ للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.



وجرى إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على 19 "شيكارة" دقيق بلدي و500 كجم أعلاف و270 كيلو لحوم بلدية وحوواشي و200 كيس عصير و13 أسطوانة غاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



