الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. طرح فيلم الرسوم المتحركة "DRAGONKEEPER" في دور العرض المصرية

فيلم DRAGONKEEPER
فيلم DRAGONKEEPER

ينطلق فيلم الرسوم المتحركة الأسباني الصيني DRAGONKEEPER، المستند إلى الكتاب الأول من الثلاثية الروائية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة الاسترالية كارول ويلكينسون الأكثر مبيعًا،  في دور العرض المصرية غدا الأربعاء الموافق 5 يونيو، بواسطة Four Star Films.

Trailer: https://www.youtube.com/wa

tch?v=8LFVeHnXRQw
 

قصة فيلم DRAGONKEEPER

تدور أحداث فيلم DRAGONKEEPER في أوقات مظلمة في زمن الإمبراطورية الصينية، حيث كانت التنانين في الماضي أصدقاءً وحلفاء حكماء للبشر، لكنها تتعرض للصيد ثم السجن في الزنازين لسنوات، حتى أصبحت معرضة للإنقراض.

في حصن جبلي نائي، تساعد فتاة تنتمي إلى طبقة العبيد، آخر التنانين على الهروب، ثم تنضم إليه في مهمة شغوفة لاستعادة الكنز الأثمن وهو آخر بيضة تنين، التي سرقها ساحر شرير يسعى لاستغلال قوتها السحرية لتحقيق الخلود. بينما يطاردهما جيوش الإمبراطور، ينطلق هذا الثنائي المميز في رحلة عبر الصين القديمة، حيث سيتعلمان الكثير سويًا ويضع كل منهما ثقته في الآخر في القدرة على هزيمة الساحر المخيف وضمان بقاء سلالة التنانين.

أبطال فيلم DRAGONKEEPER

الفيلم من كتابة كارول ويلكينسون، بابلو آي كاستريلو، وإغناثيو فيرراس، وشارك في إخراجه سلفادور سيمو وجيانبينغ لي، يتميز الفيلم بأداءات صوتية تشمل ماريو جاس، بيل ناي، أنتوني هاول، وماياليني غريفيثس.

وجرى اختيار فيلم DRAGONKEEPER  ليكون فيلم الافتتاح في المسابقة الرئيسية لمهرجان مالقة السينمائي المرموق لعام 2024، مما يجعله أكبر إصدار لأفلام الرسوم المتحركة الأسبانية لهذا العام.

وفيلم DRAGONKEEPER  من كتابة كارول ويلكينسون، وبابلو آي كاستريلو، وإغناثيو فيرراس، وشارك في إخراجه سلفادور سيمو وجيانبينغ لي، ويتميز الفيلم بأداءات صوتية تشمل ماريو جاس، وبيل ناي، وأنتوني هاول، وماياليني غريفيثس.

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