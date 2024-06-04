خلال ساعات.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

تشهد محافظة الشرقية حالة من الترقب، انتظارا لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب ظهورها فى عدد من المحافظات، ومن المقرر إعلانها بمحافظة الشرقية خلال الساعات القادمة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، قد أعلنت انتهاء أعمال التصحيح، ومن المقرر عرضها على الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فور انتهاء المراجعة تمهيدا لاعتمادها رسميا ثم إعلانها.

وينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بالمدارس العامة واللغات والرسمية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، للفصل الدراسى الثانى للعام 2024

138 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات:

يذكر أن 138 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية بمحافظة الشرقية، قد أدوا امتحاناتهم موزعين على 761 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة، وفرغ الطلاب من أداء الامتحان يوم الخميس الموافق 25 / 5 /2023.

وفى السياق ذاته، كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد تابع يوميًا على مدار أيام امتحانات الشهادة الإعدادية تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، وشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، لعدم انتشار الأمراض المعدية والفيروسات، وحرصت جميع أجهزة المحافظة على توفير الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

المديرية حققت الانضباط خلال الامتحانات:

وقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديريتى الصحة والأمن، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، لاتخاذ كل التدابير تحسبًا لوقوع أى طوارئ.

جرى التنسيق مع مديرية الصحة ومرفق الإسعاف للتأهب لأى حالات مرضية طارئة، مع التنبيه على ضرورة وجود زائرة صحية فى اللجان لإسعاف الطلاب فى حالة حدوث حالات إعياء أو مرض.

كما نسقت مديرية التربية والتعليم مع مديرية أمن الشرقية لتأمين انتقال أوراق الأسئلة والإجابة، وتحقيق الانضباط بين الطلاب والسيطرة على تسريب الامتحانات.