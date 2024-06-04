الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة المنوفية تتابع تأهيل المعمل المركزى بكلية الزراعة ومعمل تحليل الأدوية

فريق الدعم الفني
فريق الدعم الفني من وزارة التعليم العالي

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، زيارة الدعم الفني بوزارة التعليم العالي وذلك فى إطار التمهيد لتسليم مشروع الاعتماد الدولى للمعمل المركزى بكلية الزراعة ومعمل تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية بكلية الصيدلة للاعتماد الدولي "الأيزو ١٧٠٢٥"، وذلك بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة صقر مدير تأهيل المعامل  للاعتماد الدولي بوحدة إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن الجامعة تسعى من خلال خطة استراتيجية بحثية متميزة إلى حصول جميع كليات ومعامل الجامعة على الاعتماد من خلال توفير كل الاحتياجات البشرية والمادية والتجهيزات الفنية والعلمية المؤهلة لذلك من تطوير المعامل البحثية وأجهزتها، لكى تحتل الجامعة مكانة مرموقة فى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا وَدَوْلِيًّا.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن الزيارة تهدف إلى متابعة ما تم إنجازه في مشروع "تأهيل المعمل المركزي لكلية الزراعة للاعتماد الدولي "أيزو ١٧٠٢٥" الذي يضم أكثر من ٣٠  جهازا معمليا حديثا في مجال الأسمدة والأراضي والألبان وغيرها، وأيضا زيارة معمل كلية الصيدلة "لتحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية".

كما أوضح رئيس الجامعة، أن المعمل المركزي بكلية الزراعة سيقدم خدماته إلى المؤسسات الزراعية في كل التخصصات وكذلك معمل كلية الصيدلة سيقدم خدمات بحثية متميزة في شركات الأدوية والباحثين في مجال المنتجات الدوائية والصيدلية وأن اعتمادها دوليا يأتي في إطار ضمان جودة المنتج الزراعي والدوائي ومطابقته للمواصفات الدولية المعتمدة.

وأضاف الدكتور حازم صالح، أنه تم خلال الزيارة مناقشة إمكانية اعتماد أكبر عدد ممكن من المعامل بالجامعة، كما تضمنت الزيارة متابعة البنية التحتية للمعملين والأجهزة الحديثة بهما ومتابعة ملف التقديم للهيئة الدولية للأعتماد الدولي تمهيدا للحصول على الإعتماد في يوليو المقبل ٢٠٢٤.

حضر الزيارة الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتور طارق العدوي مدير المشروعات بالجامعة والدكتور أحمد صلاح الخولي وكيل كيلة الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور الحسيني عبدالغفار المدير التنفيذي لمشروع المعمل المركزي بكلية الزراعة، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتور عمرو كمال المدير التنفيذي لمشروع معمل المستحضرات الدوائية بكلية الصيدلية والدكتور بسام شعبان نائب المدير التنفيذي لمشروع معمل كلية الصيدلة.

اعتماد دوللي جامعة المنوفية المعمل المركز بكلية الزراعة معمل تحليل الأدوية فريق الدعم الفني بوزارة التعليم العالي

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يستقبل شابا يحتاج لزراعة قوقعة أذن.. ومساعدة عاجلة

محافظة المنوفية تُنهي إجراءات تسليم معهد الأورام بمنوف للصحة

رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي

الأكثر قراءة

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

بعد اتصالات الشناوى.. نكشف تفاصيل تحركات لاعبى الأهلى لحل أزمة أفشة

دقيق بسعر مدعم.. خطوة جديدة من التموين للتخفيف عن كاهل المواطنين

القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

القس رفعت فكرى سعيد

المسيح فى مصر

علي سعدة

العدل أساس الملك

إبراهيم داود

الانشغال بالكتابة والاشتغال بها

ماجد حبته

حكومة «مدبولى» الثانية

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

صور

وفود وزيارات للمتحف القومى للحضارات بمناسبة زيارة العائلة المقدسة لمصر

أول يوم تصوير في مسلسل أزمة ثقة

مؤتمر الأمن السيبراني

محطة تل أبيب

المزيد

غيرت الخطة.. هل تعيد إسرائيل سيطرة معبر رفح إلى الفلسطينيين؟

أبوالغيط يدعو للتعامل الإيجابى مع جهود ومقترحات وقف إطلاق النار فى غزة

عشرات الشهداء والجرحى.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى غزة لليوم الـ242