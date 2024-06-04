جامعة المنوفية تتابع تأهيل المعمل المركزى بكلية الزراعة ومعمل تحليل الأدوية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، زيارة الدعم الفني بوزارة التعليم العالي وذلك فى إطار التمهيد لتسليم مشروع الاعتماد الدولى للمعمل المركزى بكلية الزراعة ومعمل تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية بكلية الصيدلة للاعتماد الدولي "الأيزو ١٧٠٢٥"، وذلك بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أسامة صقر مدير تأهيل المعامل للاعتماد الدولي بوحدة إدارة تطوير المشروعات بوزارة التعليم العالي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أن الجامعة تسعى من خلال خطة استراتيجية بحثية متميزة إلى حصول جميع كليات ومعامل الجامعة على الاعتماد من خلال توفير كل الاحتياجات البشرية والمادية والتجهيزات الفنية والعلمية المؤهلة لذلك من تطوير المعامل البحثية وأجهزتها، لكى تحتل الجامعة مكانة مرموقة فى مصاف الجامعات البحثية المتميزة إقليميا وَدَوْلِيًّا.

وأشار الدكتور أحمد القاصد، إلى أن الزيارة تهدف إلى متابعة ما تم إنجازه في مشروع "تأهيل المعمل المركزي لكلية الزراعة للاعتماد الدولي "أيزو ١٧٠٢٥" الذي يضم أكثر من ٣٠ جهازا معمليا حديثا في مجال الأسمدة والأراضي والألبان وغيرها، وأيضا زيارة معمل كلية الصيدلة "لتحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية".

كما أوضح رئيس الجامعة، أن المعمل المركزي بكلية الزراعة سيقدم خدماته إلى المؤسسات الزراعية في كل التخصصات وكذلك معمل كلية الصيدلة سيقدم خدمات بحثية متميزة في شركات الأدوية والباحثين في مجال المنتجات الدوائية والصيدلية وأن اعتمادها دوليا يأتي في إطار ضمان جودة المنتج الزراعي والدوائي ومطابقته للمواصفات الدولية المعتمدة.

وأضاف الدكتور حازم صالح، أنه تم خلال الزيارة مناقشة إمكانية اعتماد أكبر عدد ممكن من المعامل بالجامعة، كما تضمنت الزيارة متابعة البنية التحتية للمعملين والأجهزة الحديثة بهما ومتابعة ملف التقديم للهيئة الدولية للأعتماد الدولي تمهيدا للحصول على الإعتماد في يوليو المقبل ٢٠٢٤.

حضر الزيارة الدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتور طارق العدوي مدير المشروعات بالجامعة والدكتور أحمد صلاح الخولي وكيل كيلة الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور الحسيني عبدالغفار المدير التنفيذي لمشروع المعمل المركزي بكلية الزراعة، والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة والدكتور عمرو كمال المدير التنفيذي لمشروع معمل المستحضرات الدوائية بكلية الصيدلية والدكتور بسام شعبان نائب المدير التنفيذي لمشروع معمل كلية الصيدلة.