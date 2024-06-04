"يوجد ضحايا".. انهيار عقار سكنى مكون من خمسة طوابق بميت غمر

شهدت مدينة ميت غمر انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بشارع النبي دانيال بوسط مدينة ميت غمر وسط وجود ضحايا لم يجر انتشالهم وتحديد عددهم إلى الآن وانتقلت قوات الإنقاذ البري لرفع الأنقاض وفرض كردون أمني بمحيط المنزل.

وانتقلت قوات الإنقاذ البري من قوة الحماية المدنية بمركز ميت غمر وسيارات الإسعاف وضباط مباحث القسم، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحادث واستدعاء المعدات الميكانيكية بمجلس مدينة ميت غمر للمشاركة في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا جراء الحادث.



وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال ضحايا الحادث وتحديد عددهم وبيان أسباب سقوط العقار وانهياره ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.

وأفادت المحافظة في بيان لها، أنه في تمام الساعة الثالثة ظهر اليوم حدث انهيار لأحد المنازل القديمة بمدينة ميت غمر والذي يقع بشارع النبي دانيال مكون من عدد 5 أدوار ووقع الانهيار على إثر ارتطام أحد الأوناش الخاصة بنقل الأثاث المنزلي كان يستخدمه أحد سكان المنزل لنقل الأثاث الخاص به.

وصرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بأن النتائج المبدئية تشير لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات ووجه جميع الأجهزة المعنية بالتوجه لموقع الحادث والتعامل معه (الصحة- الإسعاف- الحماية المدنية) حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل حالات الوفاة والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

كما جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض وما زال البحث مستمرًا، كما وجه رئيس مركز ومدينة ميت غمر اللواء أنور زغلول، بسرعة الانتقال لموقع الحادث ومتابعة الموقف أولًا بأول، وأمر فريق مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة (غرفة العمليات المركزية) بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية.

جانب من العقار المنهار

جانب من العقار المنهار

جانب من العقار المنهار

جانب من العقار المنهار