الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشاعر: الموسم السياحى الصيفى الحالى هو الأعلى تدفقا منذ سنوات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال حسام الشاعر، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الموسم السياحى الصيفى الجارى سيكون من أعلى المواسم التى تمر على السياحة المصرية، لافتًا إلى أنه هناك تدفقات سياحية على كافة المقاصد السياحية المصرية، وهناك تزايد فى الإقبال على مدينة شرم الشيخ رغم الأحداث الجارية بمنطقة غزة ورفح الفلسطينية. 

وأضاف الشاعر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن شرم الشيخ تشهد وجود جنسيات من إنجلترا وإيطاليا وروسيا وكازاخستان ومن الدول العربية فهناك تدفقات من أسواق السعودية والكويت والإمارات، بالإضافة إلى تونس والجزائر وستزيد النسب من الأسواق العربية بحلول عيد الأضحى المبارك.

الساحل الشمالي يستطيع جذب 15 مليون سائح

وأضاف الشاعر أن منطقة الساحل الشمالى تستطيع وحدها جذب نحو 15 مليون سائح، وذلك فى إطار استراتجية الدولة لتنمية السياحية بالوصول بأعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بنهاية 2030، فالساحل الشمالى يمكنه استقبال زائرين لمدة 10 أشهر فى العام وليس أشهر الصيف فقط، ولكن يجب إقامة استثمارات فنندقية وغرف فندقية لاستقبال هذه الأعداد، فقد دخلت العديد من الاستثمارات للعمل بداية من الموسم الجارى ولكن يتطلب إقامة المزيد منها، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة سيضع منطقة الساحل الشمالى فى مكان آخر وستزيد من فرص الاستثمار الفندقى بالمنطقة وغيرها من الفرص الاستثمارية.

أسباب تجاوز شرم الشيخ تداعيات الحرب على غزة

وأشار الشاعر إلى أن مدينة شرم الشيخ استطاعت أن تتجاوز أزمة الحرب مع غزة بفضل تنوع الأسواق التى تتوافد عليها، ودخول أسواق جديدة، فهناك تدفقات سياحية كبيرة عليها من السوق التركية وأذربيجان وكازاخستان وغيرها من الأسواق البديلة

يشار إلى أن الأتحاد الافريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا AFASU قام بمنح حسام الشاعر  بجائزة AFASU الذهبية "وهى جائزة القائد الافضل.
 

شرم الشيخ غزة الساحل الشمالى الاتحاد المصري للغرف السياحية الموسم السياحي المقاصد السياحية

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