الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء يبحثون في "Caisec 24" تحديات تطبيق الهوية الرقمية في مصر

جريدة الدستور

ناقشت جلسة "الهوية الرقمية ومنهج EKYC (اعرف عميلك) وتحديات التطبيق" ضمن فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec” 24، والتي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة شركة ميركوري كومينيكيشنز، وسائل وتحديات تطبيقها في مصر في جسلة هامة أدارها طارق فتحي مستشار رئيس الهيئة لشئون تكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

 

الهوية الرقمية

 

قال وليد فؤاد المدير الإقليمي لشركة IDEMIA، إن العنصر الأساسي هو تحقيق الهوية عن طريق البايوماتكس.


وتابع أن التحديات عديدة  فيما يتعلق بتحديد الهوية الرقمية المتعلقة بالتكنولوجيا والقوانين والمعايير المنظمة وكيفية حماية البيئة المحيطة في كل بلد عن الأخرى.

وأشار أنور المقرحي مدير حلول التكنولوجيا المالية والهوية بشركة Cyshield، إلى أن قياس السلوك هو أحد الأدوات المستخدمة في تحديد الهوية ليس فقط الوجه أو بصمة الأصبع.

ولفت إلى أن حلول تحديد الهوية الرقمية لا بد أن تكون متكاملة من جانب كل الجهات المعنية بها.

الهوية المالية الرقمية

ومن جانبه، أشار تامر جاد الله العضو المنتدب لشركة الهوية المالية الرقمية، إلى أن البنية التحتية هي جزء هام جدا في بناء الهوية الرقمية للمواطنين بالإضافة إلى عنصر الاتصال والتكنولوجيا المستخدمة في هذا الصدد، وثالث عنصر هو المعايير المتبعة لتحديد الهوية الرقمية.
 

وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن عن البنوك الرقمية وبالتالي يجب وجود إمكانية لتحديد الهوية الرقمية لمن يستخدم هذه الأنماط من البنوك، وبنفس الفكرة يمكن أن تساعد الهوية الرقمية في إنجاز أعمال عديدة متعلقة بالجهات الحكومية مثل الشهر العقاري والتوثيق وغيرها من الجهات.

 

وقال أسامة حجي مدير أمن المعلومات للمجموعة، إن المجموعة المالية القابضة أول آلية لتمكين منظومة الهوية الرقمية هو وجود القانون والأسس التنظيمية لهذه الاستخدامات، بالإضافة إلى وعي العملاء الأمني بأهمية هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن سيادة المعلومات أو القدرة على التحكم في معلومات الهوية الرقمية بجانب وعي العملاء هي أهم العناصر التي يجب التركيز عليها في إطار بناء منظومة الهوية الرقمية.

 

الأمن السيبراني  

 

وقال عمرو حامد المدير الإقليمي بمصر وإفريقيا، Cofense: “لا بد من وجود تكنولوجيا جديدة وآمنة لتحديد الهوية الرقمية”، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام مؤمن بنسبة 100% وبالتالي قد يوجد ثغرات في الأنظمة الرقمية المستخدمة في تحديد الهوية الرقمية وبالتالي يجب تحديث التقنيات المستخدمة في هذا الصدد".


وأشار إلى أن QR Code يعد أحد أنماط الهوية الرقمية حيث يتم حاليًا استخدامها في عمليات الاختراق وبالتالي لا بد من تأمين هذه المنظومة مع معرفة أساليب الاحتيال الحديثة عن طريق الهوية الرقمية.

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