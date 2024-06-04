الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفد الوكالة الأمريكية للتنمية يتابع برنامج منح جامعة أسيوط لدعم ذوي الهمم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، برئاسة الدكتور عبد الحميد كابش استشاري قضايا ذوى الاعاقة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف عمل تقييم نهائي لبرنامج منح الجامعات الحكومية، الذي تمثله الوكالة، وتديره هيئة "أميديست".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وحضور الدكتور أحمد سليم استشاري متابعة وتقييم المشروعات التنموية بالوكالة، والأستاذ أيمن الحسينى استشاري أبحاث وتقييم بالوكالة (فريق تقييم مشروع HEI).

شهد الاجتماع، حضور الدكتور خالد فتحى وكيل كلية الحاسبات الاجتماعية والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم مدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، والدكتور على أحمد يونس منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات بكلية الهندسة، والأستاذ حاتم خضير مدير عام الإدارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة.


توفير الامكانيات لدعم الطلاب من ذوى القدرات الخاصة

وأعرب الدكتور أحمد عبد المولى، عن سعادته باستقبال وفد الوكالة، فى إطار التعاون القائم بينها وبين الجامعة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لا تألوا جهدا في توفير كافة الامكانيات؛ لدعم أبنائها الطلاب من ذوى القدرات الخاصة، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما حققه أبناء الجامعة من ذوي القدرات الخاصة من نجاحات فى كافة المجالات.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن برنامج منح الجامعات المصرية التابع لمبادرة التعليم العالي الأمريكية يأتي بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ هيئة امديست مصر، مشيرا إلى أن الزيارة تدعم أدوار مراكز رعاية الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة فى جميع المجالات ومتابعة الخدمات المقدمة سواء تعليمية، أو صحية، أو رياضية،  ومختلف الأنشطة الطلابية.

وتابع حديثه، موضحًا أبرز الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة بالمجان؛ حيث توفر جامعة أسيوط كل صور الدعم لهم، من إعفاء من كافة المصروفات الدراسية، كما أنها تتيح لهم المشاركة في جميع أنشطة القرية الأولمبية الرياضية والفنية وغيرها، وتوفر الجامعة لهم دورات تعليمية مجانية، وخدمات طبيه وأجهزة تعويضية مجانية، بالإضافة إلى معسكرات الجوالة، والرحلات.

كما توفر الجامعة، عدد كبير من الخدمات المجانية، مثل جميع المستلزمات العلاجية والأدوية للطلاب أصحاب الأمراض المزمنة مثل (أمراض الدم، وأمراض القلب، والأمراض المناعية)، وتوفر الجامعة للطلاب ذوى الإعاقة السمعية مشرفا مرافقا بجميع المحاضرات، كما تتيح لهم الالتحاق بالبرامج الخاصة، مثل برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات، وتوفر لهم إسكان متميز بمبنى (ب) بالمدينة الجامعية، حيث تم تخصيص الدور الأول بالكامل لهم، وتم تجهيزه بحيث يناسب الطلاب ذوي الإعاقة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الحميد كابش، أن برنامج منح الجامعات الحكومية يأتي ضمن مبادرة التعليم العالي الأمريكي المصري، والذي تديره هيئة الامديست، مشيرًا إلى أن الهدف من الزيارة هو جمع الملاحظات حول تأثير برنامج منح الجامعات الحكومية المقدم من الوكالة على الطلاب، في مجالي المنح الدراسية الجامعية، ومراكز خدمات الإعاقة، ومدى إسهامه العام في أهداف الجامعة التعليمية، لمراعاتها عند تصميم البرامج الجديدة.

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الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استشاري قضايا ذوى الاعاقة بالوكالة الأمريكية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

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