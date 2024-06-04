اليوم فقط.. زيادة مدة تخفيف الأحمال 3 ساعات

أعلنت وزارتا "الكهرباء والطاقة المتجددة" و"البترول والثروة المعدنية" عن زيادة ساعات مدة تخفيف الأحمال "ساعة إضافية"، اليوم فقط، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة.

وقال بيان صادر عن وزارتي الكهرباء والبترول إنه نظرًا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية، للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لـنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.