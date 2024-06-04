7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة هيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاملًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين د.مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم وإسلام سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 1812 لسنة 2024 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 713 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق ليوم 26 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "علي.إ" 25 سنة عامل ومقيم بمدينة الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدرات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذًا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من الهيروين زنة 111 جرامًا بقصد الاتجار وسلاح أبيض (مطواة قرن غزال)على النحو المبين بالتحقيقات.