الثلاثاء 04 يونيو 2024
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قبل عيد الأضحى.. طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة بوصفتين مختلفتين

الرقاق
الرقاق

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات طعام مختلفة حتى يقومن بتقديمها لاسرهن على السفرة خلال العيد، ومن تلك الوصفات التى ترغب السيدات بمعرفتها هي طريقة عمل الرقاق الطري فهو من الوصفات الأساسية التي توجد على كل سفرة خلال الاحتفالات والتجمعات في عيد الاضحى المبارك.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الرقاق الطري بوصفتين مختلفتين  حتى يقومن ربات البيوت بتقديمهم لاسرهن خلال عيد الأضحى المبارك.

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مقادير صينية الرقاق الطرى باللحمة المفرومة

الرقاق: ٢ لفة من الرقاق الطرى.
اللحمة المفرومة: نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة.
المرقة: 1 كوب مرقة لحمة.
الزبدة: 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
المستكة: 5 فصوص مستكة.
ورق اللورا: 7 ورقات لورا.
الحبهان: 7 فصوص حبهان.
القرفة: ملعقة صغيرة من القرفة.
جوزة الطيب: ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
السبع بهارات: ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
الثوم: 7 فصوص ثوم مفروم.
البصل: 1 كوب بصل مفروم.
ملح.
فلفل أسود.
سمن.
علبة قشطة.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

الخطوة الأولى:
في طاسة بها سمنة على النار نقوم بتشويح البصل في الزبدة جيدا مع الملح والفلفل أسود وجوزة الطيب والبهارات وقرفة ومستكة وورق لورا وحبهان وثوم.

الخطوة الثانية:
ثم  نقوم بإضافة اللحم المفروم ويترك حتى يعصج تماما.

الخطوة الثالثة:
نقوم بدهن صينية الفرن بسمنة ثم نضع عليها ورقة رقاق بدون ان تبل فى المرقة.

الخطوة الرابعة:
يسقى باقى الرقاق بالمرقة ثم يرص فى صينية الفرن وبين كل ورقة سمنة ثم اللحم والقشطة ثم ضعي باقي كمية الرقاق.

الخطوة الخامسة:
نقوم بتقطيع الرقاق ثم نسكب السمن والمرقة المتبقية والقشطة ثم يدخل الفرن على 200 لمدة نصف ساعة تقريبا.

الخطوة السادسة:
يقدم الرقاق  ساخنا مع سلطة خضراء وفراخ محمرة.

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مقادير عمل الرقاق الطري

المقادير:
الدقيق: نصف كيلو دقيق.
رشة ملح.
ماء للعجن.

الحشوة:
لحمة معصجة ومتبلة من قبلها بساعتين.
جبنة موتزاريلا.
زيت.

طريقة عمل الرقاق الطرى

الخطوة الأولى:
في وعاء بلاستيكي نقوم بخلط الدقيق مع الملح ثم نضيف الماء حتى نحصل على عجينة.

الخطوة الثانية:
نترك العجين ليرتاح ثم نقوم بتقسيم العجين لكرات صغيرة ونفردها بالنشابة ونرشها بالدقيق.

الخطوة الثالثة:
نقوم بوضع الرقاق فى طاسة ساخنة على نار هادئة ونقلبه على الجانبين حتى النضج.

الخطوة الرابعة:
نقوم بتغطية الرقاق ليكون طريا.

الخطوة الخامسة:
نقوم بوضع  اللحمة المعصجة والجبنة الموتزاريلا على الرقاق.

الخطوة السادسة:
نقوم بلف الرقاق أو نطبقه ونقلبه فى طاسة مدهونة بالزيت.

الخطوة السابعة:
يقدم الرقاق ساخنا بجانب سلطه خضراء وفراخ محمرة أو لحمة محمرة.

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