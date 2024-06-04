الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز

نائب محافظ سوهاج يبحث سبل حل شكاوى 148 مواطنًا

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج خلال لقاءه بالمواطنين

التقى السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل أسبوعي، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور الدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 148 مواطنًا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات أخرى للعاملين بقطاع التعليم، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون، فيما أحيل بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج محافظ سوهاج اللقاء الجماهيرى الدكتور الطاهر موهوب اللواء علاء عبد الجابر

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