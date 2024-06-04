الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء خالد فودة: نسب الإشغال الفندقى وصلت لـ65% بجنوب سيناء

اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الإشغالات بفنادق المحافظة تصل إلى 65%، حيث ارتفعت نسب الإقبال السياحي من العديد من الجنسيات وخاصة على مدينة شرم الشيخ التى تعتبر أيقونة السياحة المصرية والتي حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من قبل الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا.

وأضاف “فودة” على هامش تكريم، حسام الشاعر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بفوزة بجائزة أفضل قائد فى التنمية السياحية من قبل الأتحاد الإفريقي الأسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا “AFASU”- أن القطاع السياحى لعب دورًا هامًا في إبراز صورة مدينة شرم الشيخ.

وأكد أن العالم كله يعرف شرم الشيخ ومن لم يقم بزيارتها يخطط للقيام بذلك فالمدينة أصبحت خضراء بفضل الجهود التى بذلت، وما زالت، لتحويلها الى مدينة خضراء بالكامل.

كما كشف محافظ جنوب سيناء عن حصوله  على وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى الذي تم منحه من المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة، تقديرا لدوره في دعم برامج التعاون المشترك بين المحافظة والمنظمة العربية للسياحة وتنفيذ العديد من أفضل الفعاليات السياحية.

محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ مؤتمر الأمم المتحدة أحداث القطاع الخاص

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